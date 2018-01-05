Украинцы нашли еще один способ обойти ограничения на зарубежные посылки

Ограничение на беспошлинный ввоз посылок в Украину начнет действовать уже в 2019 году

Украинцы нашли еще один способ избежать уплаты налогов за посылки стоимостью свыше 150 евро. В этом может помочь виртуальный почтовый ящик в США.

Окрыть его можно онлайн с помощью специальных сервисов. Для начала вы переводите на этот ящик деньги в долларах и по вашему указанию производится оплата в тот или иной интернет-магазин. Это делается одновременно в несколько магазинов с незначительной комиссией. По словам юриста Андрея Меркулова, в этом случае пересылка в Украину даже нескольких десятков товаров может быть оценена до 150 евро.

При этом пользователь сам указывает оценочную стоимость пересылаемой посылки. Это дает возможность указать сумму меньше 150 евро, ведь кроме покупателя никто не будет знать реальной стоимости товаров.

Как пояснил Валентин Калашник, президент «Украинской ассоциации директ-маркетинга», таможня обычно не заглядывает внутрь крупных посылок из-за рубежа, в частности, из США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта высказалась относительно ограничений на посылки из-за рубежа. Почтовый оператор считает, что ограничивать ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов неэффективно и затратно.

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По материалам golos.ua