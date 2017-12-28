На китайском онлайн-аукционе продадут небоскреб

Это здание может быть вашим всего за 84 млн долларов

Недостоенный небоскреб в северной провинции Шаньси выставлен на торги на крупнейшей онлайн-площадке Китая — Taobao. Лот разместил местный суд. Ведь онлайн-аукционы обеспечивают прозрачность торгов.

Высота заброшенного здания — 156 метров (39 этажей). Площадь — 76 тыс кв. м. Изначально в нем планировалось сделать отель.

Строительство здания началось в 2006 году и должно было завершиться к 2011. Однако из-за проблем с финансированием застройщик не смог завершить строительство и здание было конфисковано высшим народным судом провинции Шаньси.

Внутри здания еще не проводились ремонтные работы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что в Китае откроют сотни магазинов без продавцов. Китайский онлайн-ритейлер JD.com использует технологию распознавания лиц и предметов для верификации платежей и идентификации продуктов.

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