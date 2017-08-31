Зачем ритейлерам создавать цифровые кошельки: ТОП-5 причин

Одним из ключевых трендов в настоящее время являются цифровые кошельки, которые запускают ритейлеры

Розничная торговля во всем мире стремительно меняется под влиянием новых технологий и тенденций. Ритейлеры внедряют инновационные решения для трансформации клиентского опыта. Многие торговцы видят огромные возможности в развитии собственных платежных решений. Это привело к тому, что одним из ключевых трендов в настоящее время являются цифровые кошельки, которые запускают ритейлеры.

Насколько целесообразным для последних является создание таких решений? Андре Сторвогель (André Stoorvogel), директор отдела маркетинга и платежей финансовой компании Rambus, в своей статье перечислил пять причин, почему ритейлерам все же стоит задуматься над созданием своих цифровых кошельков.

При обработке операций по дебетовым и кредитным картам ритейлеры платят комиссию. Очень часто эти комиссии отличаются в зависимости от размеров ритейлера: чем он крупнее, тем выше комиссия. Поэтому торговцы ищут возможность сократить эти транзакционные сборы.

Одним из решений может быть внедрение собственной брендированной платежной карты (так называемая closed-loop card, которую можно использовать для оплаты покупок только в одной компании). Но для того, чтобы это стало выгодным, потребители должны постоянно пользоваться такими картами. Плюс необходимо учитывать расходы на выпуск карт.

Цифровой кошелек — это, по сути, та же карта, только в цифровом виде. Таким образом, не нужно тратить деньги на ее выпуск. Комиссии на проведение транзакций уменьшатся, а значит и цена товара может стать ниже. Это привлекательно для покупателя. Кроме того, в своем приложении торговец сможет продвигать различные программы лояльности, предоставлять скидки и бонусы, повышая тем самым узнаваемость бренда.

Несмотря на постоянный рост гигантов электронной коммерции, по прогнозам аналитиков, 75% всех покупок по-прежнему будут осуществляться в розничных магазинах до 2025 года. Однако изменится сам процесс совершения покупки.

Реализация собственного цифрового кошелька даст возможность ритейлеру создать новое уникальное предложение для клиентов. Ведь, по сути, в одном приложении торговец сможет оцифровать кредитную карту, подарочные карты, программы лояльности, бонусы, купоны. Благодаря этому, покупатели могут оплачивать покупки как своими средствами, так и бонусными в одной транзакции, не задумываясь об этих нюансах.

Кроме того, цифровые кошельки предоставляют розничным торговцам возможность использовать новые технологии, такие как дополненная реальность, для привлечения новых клиентов и повышения лояльности старых.

86% покупателей избегают розничных магазинов из-за длинных очередей. А 38% даже отказались от покупки по этой причине.

Цифровые кошельки устраняют необходимость тратить время на простаивание в очереди — расплатиться в приложении можно быстро и в несколько касаний. Кроме того, в дальнейшем это позволит владельцам розничных магазинов сокращать численность персонала.

Выпуск пластиковых карт, скидочных купонов, печать бумажных чеков — это огромные расходы для торговцев. Это также неэкологично.

Цифровые кошельки решают эту проблему. Все карты будут оцифрованы, все специальные предложения будут поступать в приложении, там же в цифровом виде хранятся чеки.

В последние годы все большее число ритейлеров сталкивались со случаями взлома и компрометации данных. Одна атака хакеров обходится ритейлерам в среднем в $4 млн. Именно поэтому торговцы нацелены на внедрение собственных платежных решений — это позволит избежать кражи учетных данных клиентов.

Цифровые кошельки используют новейшие технологии для повышения безопасности и снижения рисков. Например, токенизация (замена традиционных номеров карт уникальными идентификаторами — токенами) более надежно защищает данные пользователей и предотвращает мошенничество.

Цифровые кошельки: мировой опыт

Таким образом, цифровые кошельки могут улучшить клиентский опыт, сократить эксплуатационные расходы, увеличить доходы и повысить безопасность платежей. Крупные американские ритейлеры уже активно внедряют такие решения и работают над их усовершенствованием. В известной сети кофеен Starbucks на мобильные платежи приходится четверть (25%) всех транзакций, из них 6% — это платежи через мобильное приложение Starbucks Order and Pay (заказ и оплата в одном приложении).

О тестировании своего цифрового кошелька Scan & Go в этом месяце заявил и Walmart. Приложение позволяет пользователям сканировать штрих-коды товаров, прежде чем они кладут их в свои тележки, а затем оплачивать эти товары непосредственно через смартфон.

Цифровые кошельки в Украине

Стоит ли следовать и украинским торговцам общемировой тенденции? Безусловно. Ведь украинские покупатели также ценят время и удобство, и будут лояльнее к тем продавцам, которые смогут предоставить лучший опыт осуществления покупок.

Однако возможности украинского предпринимателя в вопросах внедрения подобных инноваций ограничены на уровне закона. Недостаточная либерализация (затрудненный допуск к платежному рынку новых, в том числе, небанковских, участников; ключевая роль регулятора в управлении рынком) не дает шансов на выбор прибыльной стратегии.

Директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов прокомментировал это так:

«Пятерка банков-лидеров в Украине, среди которых доминируют госбанки, сегодня сосредоточила в своих руках львиную долю рынка платежных услуг и клиентов. Однако у потребителей отсутствует широкий выбор и разнообразие платежных продуктов. До европейских или американских платежных реалий нам пока далековато. Чтоб платежный рынок продолжал развиваться в Украине, и был шанс выполнить планы по переходу к безналичной цифровой экономике, проводить либерализацию рынка просто необходимо. Должна быть здоровая и жесткая конкуренция, должно увеличиваться разнообразие сервисов и игроков. Для этого необходимы кардинальные изменения Закона о платежных системах. Если бы парламент принял законопроект №5361-д, который предусматривал либерализацию выхода на рынок платежных учреждений — не банков, первых существенных изменений можно было бы ожидать уже к концу 2017 года. Однако документ не был принят, взамен него готовится новый. Идеальным вариантом будет открытие рынка для платежных учреждений, не являющихся банками, которые смогут получить лицензию НБУ на перевод средств с открытием счета, что позволит им проводить выдачу платежных инструментов (платежных карт, электронных денег), запускать собственные платежные кошельки. Такие изменения обеспечат постепенное снижение тарифов на платежные услуги за счет упрощения получения лицензий на платежный бизнес, подкрепят желание регистрировать платежные учреждения в Украине, а не в ЕС, и не изобретать схемы выхода на украинский рынок «из под зонтика ЕС», обеспечат надлежащий контроль предоставления платежных услуг, прозрачность рынка, безопасность и защиту прав потребителей».

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