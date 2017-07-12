Все будет digital: названы страны-лидеры по уровню развития цифровой экономики

Mastercard определил лидеров среди стран по уровню развития цифровой экономики

Школа Флетчера при Университете Тафтса в партнерстве с компанией Mastercard представили новое исследование “Индекс цифровой эволюции в 2017 году”. Компании проанализировали прогресс, которые страны достигли в процессе развития их цифровых экономик. А также насколько они смогли интегрировать новые возможности в повседневную жизнь миллиардов людей.

По результатам исследования, лидерами по развитию цифровой экономики стали Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Темпы цифровой эволюции в этих странах служат примером другим странам для выбора вектора развития в будущем.

Исследование Mastercard, охватывающее почти половину онлайн-пользователей всего мира, отражает развитие 60 стран и демонстрирует их конкурентоспособность и потенциал для дальнейшего роста цифровой экономики. Индекс определяется на основе четырех ключевых показателей и 170 уникальных индикаторов:

Доступ к интернету и развитие инфраструктуры

Потребительский спрос на цифровые технологии

Государственная политика, законы и ресурсы

Инновации в стране (в т.ч. инвестиции в технологии и цифровые стартапы).

Основные результаты исследования

Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, Гонконг и США входят в ТОП-10 стран с наиболее развитой цифровой экономикой. Но с учетом современного темпа распространения инноваций и постоянных изменений, нынешний статус «цифровых лидеров» не обеспечит им первенство в будущем. Только открытость к инновациям и переменам помогут этим государствам создать потенциал для дальнейшего роста.

Проанализировав темпы роста и состояние цифровой экономики, авторы исследования разделили страны на четыре категории:

Лидеры: Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль демонстрируют высокие темпы цифрового развития и продолжают лидировать в распространении инноваций.

Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль демонстрируют высокие темпы цифрового развития и продолжают лидировать в распространении инноваций. Замедляющие темпы роста: сюда относятся многие развитые страны Западной Европы, страны Скандинавии, а также Автралия и Южная Корея. В течение долгого времени эти страны демонстрировали устойчивый рост, но сейчас заметно снизили темпы развития. Без внедрения инноваций, они рискуют отстать от лидеров цифровизации.

сюда относятся многие развитые страны Западной Европы, страны Скандинавии, а также Автралия и Южная Корея. В течение долгого времени эти страны демонстрировали устойчивый рост, но сейчас заметно снизили темпы развития. Без внедрения инноваций, они рискуют отстать от лидеров цифровизации. Перспективные: Несмотря на то, что эти страны демонстрируют относительно низкий общий уровень цифровизации, они демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. К этим странам относятся: Китай, Кения, Россия, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика.

Несмотря на то, что эти страны демонстрируют относительно низкий общий уровень цифровизации, они демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. К этим странам относятся: Китай, Кения, Россия, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика. Проблемные: Такие страны, как ЮАР, Перу, Египет, Греция, Пакистан сталкиваются с серьезными вызовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста.

Фактор доверия

На сегодняшний день доверие к цифровым технологиям остается краеугольным камнем глобальной цифровой экономики. В целом исследование показывает, что в странах с более высоким уровнем цифрового доверия потребители более толерантны к техническим сбоям, которые происходят во время пользования интернет-сервисами или проведения онлайн-транзакций. Таким образом, степень диджитализации может стать ключевым условием для понимания потребительского поведения и оценки доверия к цифровой среде.

Кроме того, представители власти и бизнеса считаются гарантами доверия. Поэтому их задача — повышать его уровень среди граждан и потребителей.

Исследование показало, что доверие — это ключевой фактор, который определяет конкурентоспособность цифровой экономики страны. Без него дальнейшее развитие невозможно.

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