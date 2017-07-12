Все будет digital: названы страны-лидеры по уровню развития цифровой экономики

Mastercard определил лидеров среди стран по уровню развития цифровой экономики
Школа Флетчера при Университете Тафтса в партнерстве с компанией Mastercard представили новое исследование “Индекс цифровой эволюции в 2017 году”. Компании проанализировали прогресс, которые страны достигли в процессе развития их цифровых экономик. А также насколько они смогли интегрировать новые возможности в повседневную жизнь миллиардов людей.
По результатам исследования, лидерами по развитию цифровой экономики стали Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Темпы цифровой эволюции в этих странах служат примером другим странам для выбора вектора развития в будущем.
Исследование Mastercard, охватывающее почти половину онлайн-пользователей всего мира, отражает развитие 60 стран и демонстрирует их конкурентоспособность и потенциал для дальнейшего роста цифровой экономики. Индекс определяется на основе четырех ключевых показателей и 170 уникальных индикаторов:
- Доступ к интернету и развитие инфраструктуры
- Потребительский спрос на цифровые технологии
- Государственная политика, законы и ресурсы
- Инновации в стране (в т.ч. инвестиции в технологии и цифровые стартапы).
Основные результаты исследования
Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Великобритания, Гонконг и США входят в ТОП-10 стран с наиболее развитой цифровой экономикой. Но с учетом современного темпа распространения инноваций и постоянных изменений, нынешний статус «цифровых лидеров» не обеспечит им первенство в будущем. Только открытость к инновациям и переменам помогут этим государствам создать потенциал для дальнейшего роста.
Проанализировав темпы роста и состояние цифровой экономики, авторы исследования разделили страны на четыре категории:
- Лидеры: Сингапур, Великобритания, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль демонстрируют высокие темпы цифрового развития и продолжают лидировать в распространении инноваций.
- Замедляющие темпы роста: сюда относятся многие развитые страны Западной Европы, страны Скандинавии, а также Автралия и Южная Корея. В течение долгого времени эти страны демонстрировали устойчивый рост, но сейчас заметно снизили темпы развития. Без внедрения инноваций, они рискуют отстать от лидеров цифровизации.
- Перспективные: Несмотря на то, что эти страны демонстрируют относительно низкий общий уровень цифровизации, они демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов. К этим странам относятся: Китай, Кения, Россия, Индия, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили, Мексика.
- Проблемные: Такие страны, как ЮАР, Перу, Египет, Греция, Пакистан сталкиваются с серьезными вызовами, которые связаны с низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста.
Фактор доверия
На сегодняшний день доверие к цифровым технологиям остается краеугольным камнем глобальной цифровой экономики. В целом исследование показывает, что в странах с более высоким уровнем цифрового доверия потребители более толерантны к техническим сбоям, которые происходят во время пользования интернет-сервисами или проведения онлайн-транзакций. Таким образом, степень диджитализации может стать ключевым условием для понимания потребительского поведения и оценки доверия к цифровой среде.
Кроме того, представители власти и бизнеса считаются гарантами доверия. Поэтому их задача — повышать его уровень среди граждан и потребителей.
Исследование показало, что доверие — это ключевой фактор, который определяет конкурентоспособность цифровой экономики страны. Без него дальнейшее развитие невозможно.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Карта, интернет или мобильный: как цифровые платежи проникают в жизнь украинцев