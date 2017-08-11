Cам себе кассир: Walmart тестирует новое решение для своих магазинов

Крупный американский ритейлер Walmart придумал, как уменьшить очереди на кассах

Walmart тестирует свое мобильное приложение Scan & Go уже в 12 магазинах в США.

Scan & Go — бесплатное приложение, позволяющее пользователям сканировать штрих-коды товаров, прежде чем они кладут их в свои тележки. Сервис содержит полный и подробный список товаров и цен, а также позволяет покупателям оплачивать товары непосредственно через смартфон.

Помимо технических показателей пилотирования сервиса, Walmart будет учитывать и отзывы клиентов.

Walmart также оборудовал участвующие в тестировании магазины специальной контрольной экспресс-зоной, где покупатели перед уходом могут показать код своего заказа сотруднику магазина. После того, как он просканирует код, можно произвести оплату в приложении.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный американский ритейлер Walmart позволит покупателям забирать свои онлайн-заказы в специальных торговых автоматах в выбранных магазинах.

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По материалам chainstoreage.com