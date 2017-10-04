Amazon откроет 15 физических магазинов в Европе

Amazon строит масштабные планы по расширению в европейском секторе ритейла

Незадолго после приобретения сети супермаркетов Whole Foods Market, компания Amazon начала строить планы по дальнейшему расширению в секторе ритейла, начиная с европейской столицы Париж.

Согласно сообщению французского новостного ресурса LeMonde, Amazon намерена открыть около 15 физических магазинов во Франции, большую часть из них — в Париже. Вдохновленная своим инновационным магазином без касс Amazon Go, который сейчас находится на стадии тестирования в Сиэтле, компания намерена существенно расширить свою сеть физических магазинов в ближайшие два года.

Согласно сообщению, Amazon рассматривает возможность заключения нескольких сделок слияния и приобретения во Франции и Великобритании, однако, пока безуспешно, так как немногие европейские компании, в которых заинтересован Amazon, готовы продаваться.

Более того, ходят слухи и о том, что Amazon планирует запуск Amazon Go в Лондоне.

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Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро. Amazon рискует получить штраф от Европейской комиссии (ЕК) в размере нескольких сотен миллионов евро за уклонение от уплаты налогов в Люксембурге.

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По материалам pymnts.com