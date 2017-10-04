Еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро

ЕК провела расследование касательно уклонения от уплаты налогов Amazon в Люксембурге

Amazon рискует получить штраф от Европейской комиссии (ЕК) в размере нескольких сотен миллионов евро за уклонение от уплаты налогов в Люксембурге.

Окончательное решение ведомство ЕС огласит немного позже, сообщает Financial Times.

Решение о взыскании штрафа последовало после трехлетнего расследования сотрудничества между онлайн-ритейлером из США и Люксембургом.

Ранее ЕК вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии (штраф в размере 13 млрд евро), Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге.

В издании сообщают, что сделка между Люксембургом и Amazon была заключена в 2003 году.

В Европейской комиссии отказались комментировать ситуацию.

В Amazon отрицают обвинения и утверждают, что «подчиняются тем же налоговым законам, что и другие компании, действующие в Люксембурге».

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Ранее сообщалось о том, что в Европе оштрафовали Facebook на крупную сумму. Испанское агентство по защите информации оштрафовало Facebook на $1,2 млн за нарушение закона о защите данных.

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