Еврокомиссия оштрафует Amazon на несколько сотен миллионов евро

ЕК провела расследование касательно уклонения от уплаты налогов Amazon в Люксембурге
Amazon рискует получить штраф от Европейской комиссии (ЕК) в размере нескольких сотен миллионов евро за уклонение от уплаты налогов в Люксембурге.
Окончательное решение ведомство ЕС огласит немного позже, сообщает Financial Times.
Решение о взыскании штрафа последовало после трехлетнего расследования сотрудничества между онлайн-ритейлером из США и Люксембургом.
Ранее ЕК вынесла аналогичные решения против Apple в Ирландии (штраф в размере 13 млрд евро), Starbucks в Нидерландах и Amazon и Fiat в Люксембурге.
В издании сообщают, что сделка между Люксембургом и Amazon была заключена в 2003 году.
В Европейской комиссии отказались комментировать ситуацию.
В Amazon отрицают обвинения и утверждают, что «подчиняются тем же налоговым законам, что и другие компании, действующие в Люксембурге».
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Ранее сообщалось о том, что в Европе оштрафовали Facebook на крупную сумму. Испанское агентство по защите информации оштрафовало Facebook на $1,2 млн за нарушение закона о защите данных.
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