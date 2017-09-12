В Европе оштрафовали Facebook на крупную сумму

В Испании считают, что Facebook собирает пользовательскую информацию незаконно

Испанское агентство по защите информации оштрафовало Facebook на $1,2 млн за нарушение закона о защите данных.

Так, размер штрафа в двух случаях серьезных нарушений – $300 тыс за каждый случай, за очень серьезное нарушение – $600 тыс.

В рамках проведенного расследования агентству удалось установить, что Facebook во время сбора личной информации пользователей (пол, религиозные и идеологические убеждения, личные предпочтения) не получает однозначного и конкретного согласия пользователей.

Также эксперты установили, что социальная сеть «рассматривает специальные защищенные данные в рекламных целях без явного согласия пользователей в соответствии с требованием о защите данных», а это нарушение, в соответствии с законом об охране информации квалифицируется как очень серьезное.

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Ранее сообщалось о том, что Германия защитится от Google и Facebook с помощью новой платформы Verimi. Запуск цифровой платформы запланирован на начало следующего года.

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По материалам minfin.com.ua