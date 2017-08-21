Facebook запатентует очки дополненной реальности

По мнению CEO Facebook, дополненная реальность станет следующей крупной потребительской технологической платформой после смартфонов

Сейчас Facebook является самой популярной социальной сетью, но CEO Марк Цукерберг на этом не останавливается и продолжает исследовать новые сферы.

Facebook занимается разработкой очков дополненной реальности, с помощью которых можно видеть цифровые объекты в реальном мире. Об этом говорится в заявке на патент от 17 августа. Ранее Цукерберг уже показывал фотографии похожих очков, утверждая, что данный продукт станет будущим дополненной реальности, однако не уточнил, что Facebook занимается разработкой похожего устройства.

Если Facebook создаст собственное оборудование для дополненной реальности, у компании появится своя собственная компьютерная платформа, как у Apple, интегрирующая, как аппаратное, так и программное обеспечение.

Ранее Цукерберг уже выражал мнение о том, что дополненная реальность станет следующей крупной потребительской технологической платформой после смартфонов.

В патентной заявке на «волновидный дисплей с двумерным сканером» идет речь об очках с прозрачными дисплеями вместо линз. Свет будет течь в дисплеи, которые будут распределять его и преломлять в глазах пользователя. Пока что неясно, будет ли изображение также видно тем, кто смотрит на очки.

Данную технологию разрабатывает Oculus – компания виртуальной реальности, которую Facebook приобрела в 2014 году. Один из авторов патента, научный сотрудник Oculus, ранее помогал создавать оптическую систему для Microsoft HoloLens. В Oculus утверждают, что технология находится на стадии разработки и будет готова к использованию не раньше 2022 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook запускает свою электронную торговую площадку в 17 странах Европы. Сервис позволяет пользователям соцсети Facebook находить, покупать и продавать товары в сообществах, на которые они подписаны. Ранее Marketplace был доступен только для пользователей в Соединенном Королевстве, Канаде, Чили, Мексике, Новой Зеландии и США.

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По материалам qz.com