Facebook запускает свою электронную торговую площадку в 17 странах Европы

Facebook Marketplace дает возможность пользователям соцсети находить, покупать и продавать товары в сообществах, на которые они подписаны

Facebook запускает свою электронную торговую площадку Marketplace в 17 европейских странах. Сервис позволяет пользователям соцсети Facebook находить, покупать и продавать товары в сообществах, на которые они подписаны. Ранее Marketplace был доступен только для пользователей в Соединенном Королевстве, Канаде, Чили, Мексике, Новой Зеландии и США.

Теперь Facebook Marketplace станет доступен для жителей Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Пока Facebook Marketplace доступен только в приложении. Нажав специальную кнопку, потенциальные потребители могут просмотреть фотографии товаров, которые другие пользователи соцсети выставили на продажу. В приложении также можно установить фильтр для поиска товаров на основе геолокации, категории и цены.

В Европе уже существует несколько электронных торговых площадок, где можно приобрести товары бывшего употребления: Marktplaats в Нидерландах, Gumtree в Соединенном Королевстве, Patatam во Франции, Letgo в сразу в нескольких странах и, конечно же, eBay.

По данным Facebook, в мае на Marketplace в США на продажу были выставлены более 18 млн новых товаров и эта цифра продолжает расти.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook разрабатывает собственную смарт-колонку с сенсорным экраном. Пока что про функционал смарт-колонки от Facebook известно немного. Скорее всего, девайс расширит доступ пользователей к ленте новостей соцсети и платформе для обмена сообщениями.

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По материалам ecommercenews.eu