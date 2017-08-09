НБУ оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на несколько миллионов

Причина штрафа в судебных материалах не уточняется

Национальный банк Украины оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 4,9 млн грн.

Окружной админсуд Киева 4 августа открыл производство по иску Райффайзен Банка Аваль к НБУ о признании наложения штрафа неправомерным.

Еще в начале июля был открыт ряд производств по искам банка к НБУ о признании неправомерными и отмене постановлений Нацбанка о штрафах за нарушение требований валютного законодательства. Речь шла о пяти штрафах на 500 тыс грн.

При этом Владимир Лавренчук, глава правления Райффайзен Банка Аваль, считается одним из основных кандидатов на пост главы НБУ. По разным данным, его назначение лоббируют международные финансовые организации, в частности ЕБРР — владелец 30% акций банка.

В то же время, Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов, заявил, что по его информации должность главы НБУ «еще никому не предлагали».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что система электронных денег MAXI сменила банк. Ее новым эмитентом станет ТАСКОМБАНК.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Дело на миллион: самые крупные ограбления банков в мире

По материалам finbalance.com.ua