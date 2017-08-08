Дело на миллион: самые крупные ограбления банков в мире

Случаи ограблений банков, которые впечатляют своей продуманностью и суммами награбленных средст

В 20-м веке грабители стали ловчее, быстрее и изобретательнее. Так что десятки дерзких преступлений остались нераскрытыми по сей день, а многие ограбления легли в основу захватывающих голливудских фильмов.

К примеру, 8 августа 1963 года произошло одно из самых крупных ограблений двадцатого века — банда налетчиков захватила почтовый поезд и украла 120 мешков с деньгами. Всего похищенная сумма оценивается в 2,6 млн фунтов стерлингов. К расследованию громкого преступления британская полиция подключила все имеющиеся ресурсы. Владельцу антикварной лавки, руководившему ограблением, и его помощникам не удалось избежать наказания. Но более половины награбленного так и не было обнаружено.

Самыми крупными исходя из суммы украденных средств всегда были ограбления банков. Мы собрали несколько примеров таких преступлений, в результате которых были похищены миллионы.

Центральный банк Франции

Год: 2009

Похищенная сумма: $17,2 млн

В данном случае все достаточно просто: инкассатор Тони Мусулин поддался искушению и угнал автомобиль с деньгами, принадлежащими банку. Через 10 дней он сам сдался правоохранительным огранам княжества Монако, где уже успел потратить часть украденных средств. Социальные сети неоднозначно отреагировали на преступление, некоторые даже предлагали выдвинуть Тони в президенты.

Центральный банк Бразилии

Год: 2005

Похищенная сумма: $69 млн

Это преступление действительно можно назвать идеальным. Грабители продумали все до мелочей: сняли дом по соседству с банком, вырыли тоннель, оснастив его вентиляцией и освещением. В результате успешной аферы преступникам достались три с половиной тонны ценностей: валюты, ювелирные изделия, золотые слитки — всего на сумму $69 млн.

Банк Bank of England

Год: 2006

Похищенная сумма: $49 млн

Грабители этого банка шантажировали управляющего депозитарием, удерживая в заложниках его семью. В результате, мужчина вынужден был открыть дверь хранилища, дабы не подвергать риску родных. Преступники похитили 26,4 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент — $49 млн). С учетом инфляции на сегодняшний день эта сумма составила бы $92,5 млн.

Банк Untied California

Год: 1972

Похищенная сумма: $12 млн

Это преступление отличается особой дерзостью. Семеро грабителей ворвались в помещение банка и забрали все деньги и ценности, которые находились в сейфах. Сумма украденного составила $12 млн, однако на сегодняшний день, с учетом инфляции, она была бы намного больше.

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