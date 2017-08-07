Система электронных денег MAXI сменила банк

ТАСКОМБАНК — новый эмитент системы электронных денег

Система электронных денег Макси с осени 2017 года переходит в управление ТАСКОМБАНКа. До сих пор ее обслуживанием занимался Альфа-Банк. Эти изменения вступят в силу 7 сентября и уже согласованы Нацбанком.

В ТАСКОМБАНКЕ уже планируют в ближайшем будущем создать совместный карточный продукт на основе электронных денег Макси, с кредитной линией и программой лояльности.

Директор проекта Макси, Антон Шаперенков поблагодарил «Альфа-Банк» за плодотворное сотрудничество. И выразил надежду на то, что сможет дополнить и усилить выбранную АО «ТАСКОМБАНК» стратегию, ориентированную на клиента, а также максимально реализовать ее потенциал на рынке финансовых технологий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что E-commerce клиентам «Нова пошта» уже доступны электронные деньги. Более того, в компании намерены превратить виртуальный кошелек в полноценное платежное средство, которое поможет быстро рассчитаться за покупки, услуги, в т.ч. коммунальные.

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