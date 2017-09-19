Почти половина пользователей Apple не хотят пользоваться Face ID

Американцы и британцы предпочитают сканер отпечатков пальцев и голосовую аутентификацию

Новый опрос от Juniper Research показал, что более 40% пользователей iOS в США вряд ли будут пользоваться технологией распознавания лиц для осуществления платежей. Это говорит о том, что основной элемент обеспечения безопасности платежей в iPhone X может затруднить завоевание широкой аудитории.

Пользователи бесконтактных платежей считают сканирование отпечатков пальцев (74%) и распознавание голоса (62%) более привлекательными методами аутентификации. Не исключено, что это связано с большей ознакомленностью пользователей с этими технологиями.

В Juniper Research также опросили о мобильном банкинге и бесконтактных платежах 500 пользователей смартфонов из США и столько же из Великобритании.

Опрос показал, что среди пользователей бесконтактных платежей 14% обеспокоены безопасностью транзакций. При этом обеспокоенность среди тех, кто не использует этот метод оплаты, гораздо выше — 32%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что сервис P2P-платежей от Apple запустится позже, чем новая ОС. Сервис Apple Pay Cash запустится осенью в ряде стран.

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