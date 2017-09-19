Intel инвестировала более $1 млрд в искусственный интеллект

С целью более глубокого изучения ИИ, Intel занялась корпоративной реструктуризацией и приобрела несколько стартапов в этой сфере

CEO Intel Брайан Кржанич сообщил о том, что компания инвестировала более $1 млрд в компании, которые занимаются искусственным интеллектом.

Финансирование проходило через инвестиционный фонд Intel Capital. Среди ИИ-стартапов, получивших средства Data Robot, Mighty AI и Lumiata.

Компания видит огромный потенциал в технологиях искусственного интеллекта (ИИ). С целью более глубокого изучения технологии, Intel занялась корпоративной реструктуризацией и приобрела несколько стартапов, среди которых Altera, Nervana Systems и Movidius. Intel также создала специализированную ИИ-группу под руководством Навеена Рао, бывшего CEO Nervana, а также лабораторию ИИ для передовых исследований и разработок.

Intel также инвестировала значительные средства в автомобильную сферу: в марте компания приобрела Mobiley за $16 млрд. Cделка была закрыта в прошлом месяце, и Intel уже работает над автопарком автономных транспортных средств уровня 4, используя компьютерное зрение Mobileye, а также машинное обучение и технологию искусственного интеллекта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Intel и Tencent совместно разработают инфраструктуру интернета вещей. В рамках проекта компания Tencent будет использовать облачные технологии на основе блокчейна компании Intel.

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По материалам zdnet.com