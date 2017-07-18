Инновации Intel: курс на Интернет вещей и биометрию

49 лет назад сооснователь Intel Роберт Нойс набросал на печатной машинке первый бизнес-план компании. Он состоял всего из одной страницы

18 июля 1968 года была основана компания Intel, крупнейший в мире производитель электронных устройств и компьютерных компонентов. Сегодня компания развивается во многих направлениях. В честь дня рождения Intel редакция PaySpace Magazine решила рассказать, какие инновации Intel планирует внедрять в ближайшие годы.

Intel намерен стать одним из лидеров в сфере Internet of Things (IoT). Уже сегодня компания предоставляет исходные материалы и помощь специалистов для подключения, поддержки и защиты Интернета вещей.

Разработки Intel позволяют развивать IoT в разных направлениях: от создания умных домов до эффективного распределения электроэнергии. Особое внимание в компании уделяют носимой электронике. Корпорация уже участвовала в создании операционной системы для умных часов Samsung Gear 2 и продолжает инвестировать в проекты, которые обеспечат ей лидерство на рынке.

В настоящее время компания получает менее 5% дохода от IoT. Однако в Intel надеются увеличить долю до 10% уже к 2020 году. Такого показателя удастся добиться во многом благодаря росту рынка носимой электроники, который превышает 15% в год.

Работает Intel активно и над безопасностью подключенных устройств. Для этого компания заключила соглашение с Visa, в рамках которого для чипов Intel будут разработаны такие системы безопасности, которые будут соответствовать требованиям нового тренда.

В Intel уверены, что технология Blockchain может быть полезна многим компаниям, которые заинтересованы в децентрализованном управлении.

В прошлом году, в марте 2016, частный распределенный реестр Intel участвовал в тестировании различных концептов Blockchain для банковской сферы.

После этого компания анонсировала создание собственной платформы Sawtooth Lake для различных видов деятельности. На этой площадке можно строить, внедрять и обслуживать распределенные реестры. Это решение позволит различным компаниям запускать собственные Blockchain с минимальными усилиями.

Еще в 2015 году на базе новых процессоров Intel Core шестого поколения была создана многоуровневая система подтверждения личности Intel Authenticate, которая помимо PIN-кода и одноразового пароля, предполагает использование биометрического маркера. Тип и последовательность комбинации новых паролей можно выбирать на свое усмотрение. Все данные надежно шифруются и хранятся в памяти аппаратного обеспечения. В планах компании и вовсе избавиться от паролей в пользу биометрической аутентификации.

Чтобы продолжать развивать эти инновации Intel запустила FinTech-лабораторию в Израиле, который славится развитой стартап-индустрией. Компания продемонстрирует свои собственные проекты в Лаборатории, а также будет искать возможности сотрудничества с другими участниками проекта.

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