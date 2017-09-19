Сервис P2P-платежей от Apple запустится позже, чем новая ОС

Сервис Apple Pay Cash запустится осенью в ряде стран
Функция P2P-платежей от Apple не запустится с выходом iOS 11, но все же станет доступна этой осенью. Пользователи смогут отправлять друг другу денежные средства прямо через iMessage.
Опция, которая будет работать с iOS 11 и watchOS 4, также позволит пользователям просить голосового помощника Siri отправить кому-то деньги. При этом будут использоваться кредитные и дебетовые карты, которые уже есть у них в кошельке.
Получать переводы пользователи будут на новую платежную карту Apple Pay Cash в Apple Wallet, и смогут мгновенно использовать деньги.
Для создания виртуальной карты Apple Pay Cash технический гигант сотрудничает с компанией Green Dot, выпускающей предоплаченные карты. Некоторые эксперты считают этот сервис и партнерство отправной точкой для создания полноценного банковского платежного сервиса.
Новый платежный сервис позволит Apple конкурировать с лидером рынка P2P-платежей Venmo, а также Square Cash и Zelle, который совсем недавно выпустил свое автономное приложение.
Однако, в отличие от Zelle и Venmo, сервис Apple будет работать только на устройствах компании.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Apple Pay будет использовать Face ID — представлен iPhone X. Вместо Touch ID для подтверждения личности будет использоваться скан лица.
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По материалам finextra.com