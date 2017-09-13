Вскоре платить через Apple Pay можно будет в еще одной стране

Уже названы банки, которые поддержат платежную платформу Apple на местном рынке

Компания Apple объявила, что ее бесконтактная платежная система вскоре появится в ОАЭ при поддержке ряда местных банков.

Американский технический гигант подтвердил, что Apple Pay будет запущен в ОАЭ до конца года. Сервис будет доступен для держателей дебетовых и кредитных карт банков Emirates NBD, Mashreq, HSBC, RakBank, Standard Chartered и Emirates Islamic.

В отличие от других рынков, мобильные платежи в ОАЭ еще слабо распространены. Ожидается, что запуск Apple Pay поспособствует тому, что потребители начнут чаще использовать свои гаджеты при совершении покупок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay будет использовать Face ID — представлен iPhone X. Вместо Touch ID для подтверждения личности будет использоваться скан лица.

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По материалам gulfnews.com