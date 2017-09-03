Apple запустит свой сервис P2P-платежей в Европе

Запуск Apple Pay Cash в ряде европейских стран запланирован на осень

Apple подала заявку на регистрацию торговой марки своего сервиса P2P-платежей Apple Pay Cash в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза. Это означает, что сервис станет доступен хотя бы части европейских пользователей уже к концу текущего года.

Компания анонсировала свой новый сервис Apple Pay Cash в ходе конференции Worldwide Developers Conference этим летом. С помощью сервиса пользователи могут отправлять друг другу денежные средства прямо через iMessage. Средства отправляются в цифровой кошелек получателя на iPhone.

В Европе сервис Apple Pay доступен для пользователей в Великобритании, Швейцарии, Франции, Испании, Италии и Ирландии. Запуск Apple Pay Cash в ряде европейских стран запланирован на осень, вместе с запуском iOS 11.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple разрешил оплату покупок в App Store через китайский WeChat Pay. Интеграция WeChat Pay в качестве способа платежей — это очень важных ход для Apple, особенно, учитывая, что во втором квартале года App Store заработал на рынке Китая больше, чем в любой другой стране мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок смарт-часов продолжит рост, а Apple останется лидером — исследование

По материалам venturebeat.com