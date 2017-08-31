Apple разрешил оплату покупок в App Store через китайский WeChat Pay

WeChat Pay принадлежит 40% рынка цифровых платежей в Китае

Компания Apple Inc. теперь позволяет китайским клиентам использовать популярный местный сервис цифровых платежей WeChat Pay для оплаты покупок в своем App Store.

Согласно сообщениям The Wall Street Journal, компания Apple «делает все возможное, чтобы предоставить абсолютно всем клиентам в своей экосистеме широкий выбор самых удобных и простых способов оплаты».

Интеграция WeChat Pay в качестве способа платежей — это очень важных ход для Apple, особенно, учитывая, что во втором квартале года App Store заработал на рынке Китая больше, чем в любой другой стране мира.

Напомним, Apple начала принимать платежи через китайский мобильный платежный сервис Alipay в ноябре прошлого года.

При этом, 40% китайского рынка цифровых платежей принадлежит WeChat Pay, а 50% — Alipay. Доля последнего существенно сократилась с 2014 года: еще три года назад Alipay контролировал около 80% рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple теряет позиции на рынке Китая. Компания рискует вылететь из списка топ-5 самых популярных производителей смартфонов на китайском рынке.

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