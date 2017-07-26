Apple теряет позиции на рынке Китая

Apple рискует вылететь из списка топ-5 самых популярных производителей смартфонов на китайском рынке

Доля Apple на китайском рынке смартфонов сократилась в прошлом квартале, в связи с чем Apple рискует вылететь из списка топ-5 самых популярных производителей смартфонов в Китае.

Местный бренд Xiaomi потеснил Apple с четвертого на пятое место по доле на рынке. Первые четыре позиции принадлежат Huawei (23 млн пользователей), Oppo (21 млн пользователей), Vivo (16 млн пользователей) и Xiaomi (15 млн пользователей). На топ-5 производителей приходится 75% всех розничных поставок на китайском рынке смартфонов, количество которых составляет 113 млн.

Компания Apple не предоставляет цифры по продажам отдельных продуктов по каждому региону, однако результаты отчета показывают, что в прошлом году iPhone был не самым продаваемым смартфоном в Китае — впервые с 2012 года.

Однако CEO Apple Тим Кук достаточно оптимистичен в том, что касается китайского рынка, несмотря на сильную конкуренцию со стороны программного обеспечения WeChat, которое работает, как на Android-, так и на iOS-устройствах.

Ожидается, что iPhone 8 даст новый толчок для компании Apple на рынке Китая, а продажи достигнут $9,96 млрд в квартале июль-сентябрь, по сравнению с $8,79 млрд в аналогичный период прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay борется за долю на китайском рынке. Компания Apple запускает масштабную промо-кампанию для привлечения потребителей к своему платежному сервису в Китае, где доминируют гиганты Alibaba и Tencent.

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По материалам pymnts.com