Почему крупные европейские банки не спешат поддерживать Apple Pay

Платежный сервис Apple Pay не достиг большого успеха во Франции — крупнейшие банки страны все еще не планируют его поддерживать

Сейчас лишь два французских банка поддерживают Apple Pay – Banque Populaire и Carrefour Banque. Еще несколько небольших финучреждений собираются запустить такую функцию к концу 2017 года.

А вот именитые крупные банки страны, вроде BNP Paribas, Société Général и Crédit Agricole, по-прежнему не планируют поддерживать мобильный платежный сервис Apple. Эксперты видят этому две причины.

Во-первых, банки не хотят платить компании Apple комиссию. Большинство французов пользуется дебетовыми картами, а банки даже поддерживают беспроцентные овердрафты на небольшие суммы. В свою очередь, Apple просит своих финансовых партнеров поделиться с ними частью комиссии. Но поскольку для дебетовых карт сервисная ставка и так ниже, чем для кредитных, банки не хотят идти на такой шаг.

Во-вторых, крупные финучреждения Франции разработали собственную альтернативу, которая получила название Paylib. Хотя сама идея сервиса неплохая, при его использовании большинство пользователей испытывают затруднения. Так что некоторые банки уже отказались от Paylib в пользу Apple Pay (Banque Populaire и Crédit Mutuel Arkea).

В то же время, сегодня две компании во Франции объявили о работе над внедрением Apple Pay до конца года — это приложение для P2P-платежей Lydia и немецкий финтех-стартап N26.

Впрочем, сами французы не испытывают потребности в Apple Pay — им хватает бесконтактных карт. Так что пока не понятно, есть ли будущее у платежного сервиса Apple во Франции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple Pay борется за долю на китайском рынке. Компания Apple запускает масштабную промо-кампанию для привлечения потребителей к своему платежному сервису в Китае, где доминируют гиганты Alibaba и Tencent.

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По материалам techcrunch.com