Apple Pay борется за долю на китайском рынке

Компания Apple запускает масштабную промо-кампанию для привлечения потребителей к своему платежному сервису в Китае, где доминируют гиганты Alibaba и Tencent

С 18 по 24 июля 2017 года потребители, использующие Apple Pay для оплаты покупок в онлайн и оффлайн магазинах в Китае, получат скидки до 50 процентов.

В Apple сообщают, что к промо-кампании присоединились 28 розничных магазинов, супермаркетов, ресторанов и 16 онлайн-магазинов и сервисов.

Кроме того, поддержат акцию и 17 китайских банков, включая четырех крупнейших государственных кредиторов. Они будут начислять клиентам до 50 раз больше, чем обычно, бонусных баллов за платежи по кредитным картам через Apple Pay.

Эта недельная промо-кампания является крупнейшей в истории Apple Pay в Китае с момента запуска сервиса в стране 18 февраля 2016 года.

К тому же, в отличие от Alipay и Tencent Pay, которые могут быть установлены на всех мобильных устройствах, Apple Pay поддерживается только на iPhone и Apple Watch. Поэтому будущее платежного сервиса от Apple на китайском рынке является неопределенным.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung впервые может обойти Apple по прибыли. Кроме того, с начала года почти на треть выросла и рыночная стоимость компании Samsung Electronics.

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По материалам scmp.com