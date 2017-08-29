Рынок смарт-часов продолжит рост, а Apple останется лидером — исследование

В текущем году мировой рынок носимых устройств вырастет на 16,7%

Аналитики Gartner прогнозируют, что в текущем году глобальный рынок носимых устройств вырастет на 16,7% по сравнению с 2016 годом. В своем отчете аналитики учитывали показатели по разным типам устройств — от смарт-часов, нательных камер и даже шлемов виртуальной реальности.

Согласно прогнозу, в текущем году продажи носимых устройств достигнут 310,4 млн единиц и принесут производителям $30,5 млрд. Из общей суммы $9,3 млрд придется на категорию «умные часы», где абсолютным лидером сейчас является компания Apple со своим продуктом Apple Watch.

Ожидается, что Apple представит свою новую модель смарт-часов уже в следующем месяце. Новое устройство будет оснащено сотовой связью, будет поддерживать использование голосового помощника Siri, а также будет работать без подключения к iPhone, что существенно расширит пользовательскую аудиторию новой модели Apple Watch.

По оценкам Gartner, в текущем году продажи продукции в категории «смарт-часы» достигнут 41,5 млн единиц. К 2021 году продажи достигнут 81 млн единиц или 16% всего рынка носимых устройств.

Apple и дальше будет оставаться лидером на рынке смарт-часов, однако доля компании будет постепенно снижаться — с трети в 2016 году до 25% в 2021 году — в связи с тем, что конкуренция на рынке будет продолжать расти. В 2021 году на другие бренды — Asus, Huawei, LG, Samsung и Sony – будет приходиться всего 15% рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple запатентовала очки дополненной реальности. Устройство сможет накладывать цифровую информацию на реальные объекты, которые попадают в поле зрения пользователя. В Apple заявляют, что очки могут быть «полупрозрачными».

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По материалам techcrunch.com