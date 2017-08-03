Чьи браслеты лучше: назван лидер продаж носимой электроники

Опубликованы результаты за второй квартал 2017

В новом докладе исследовательской компании Strategy Analytics указано, что по итогам 2 квартала 2017 года китайский производитель электроники Xiaomi занял первое место по продажам носимых устройств. Долгое время эту позицию занимала американская корпорация FitBit, но по итогам трех последних месяцев ее показатели сбыта снизились на 40%.

Всего за второй квартал текущего года Xiaomi удалось продать 3,7 млн единиц носимых гаджетов. Поставки Fitbit достигли 3,4 млн. А Apple — 2,8 млн. Все остальные участники рынка продали за квартал 11,7 млн или 54% всех носимых устройств.

Показатели Xiaomi и Apple росли на протяжении квартала (доля рынка — 17% и 13% соответственно). Доля Fitbit сократилась до 16%.

Стратегии брендов Xiaomi и Apple заметно отличаются. Китайский производитель предлагает щирокую линейку продуктов с различным функционалом (от оповещений до измерения сердечного ритма) за скромную цену — от $14,99.

Американская компания, в свою очередь, использует более премиальный подход. Ее Apple Watch стоят более $269, могут похвастаться идеальным дизайном и позволяют совершать платежи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В первом квартале 2017 года наблюдалась похжая тенденция. По данным International Data Corporation (IDC), в течение этого периода на рынке носимых устройств доминировали Xiaomi и Apple. А Fitbit теряла долю поставок.

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