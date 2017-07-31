Apple запатентовала очки дополненной реальности

Компания Apple решила реализовать в своих очках дополненной реальности все функции, которых не хватало в Google Glass

Тим Кук недавно тонко намекнул, что Apple работает над каким-то продуктом дополненной реальности. Опубликованная несколько дней назад патентная заявка приоткрывает завесу относительно того, что это может быть.

Судя по всего, Apple намерена представить очки дополненной реальности. Устройство сможет накладывать цифровую информацию на реальные объекты, которые попадают в поле зрения пользователя. В Apple заявляют, что очки могут быть «полупрозрачными».

Кроме того, описанные возможности могут быть применены в отношении телефона. Выглядит это приблизительно так: человек держит телефон перед собой, камера захватывает объекты, находящиеся поблизости, а экран накладывает на них виртуальные объекты.

Запуск очков виртуальной реальности от Apple может произойти не ранее 2020 года.

Компания Patently Apple, которая впервые обнаружила патент, сообщает, что Apple использовала в нем некоторые идеи Metaio — стартапа дополненной реальности, который Apple купила два года назад. Apple Insider также отмечает, что эта новая патентная заявка в значительной степени основывается на другом патенте, предоставленном Metaio в начале этого года.

Напомним, недавно стало известно о том, что Google вновь запускает свои очки виртуальной реальности Google Glass спустя два года после прекращения продаж.

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По материалам The Verge