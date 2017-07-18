Попытка номер два: спустя два года Google вновь запускает Google Glass

Известные Google Glass возвращаются

Google официально представил бизнес-версию своих известных смарт-очков Google Glass. Устройство уже доступно в сети партнеров компании, среди которых логистические операторы, многие производители, сервисы по уходу за пациентами и т.д.

Об этом стало известно из записи в блоге компании. Как написал руководитель проекта Google Glass Джей Котари, за последние несколько лет такие компании, как GE Aviation, DHL, NSF International, Sutter Health, The Boeing Company и Volkswagen тестировали программу Glass, подключенную к очкам. И это только небольшая выборка из 50 компаний-партнеров, использующих носимое устройство.

После объявления о прекращении продаж Google Glass два года назад Google молчал о своих планах касательно дальнейшего развития продукта. Хотя слухи о запуске бизнес-версии носимого устройства появлялись не раз.

Обновленное устройство очень похоже на первоначальную версию для потребителей, которая продавалась за 1500 долларов, но имеет небольшие изменения в аппаратном и программном обеспечении. Согласно релизу, очки Google Glass Enterprise Edition легче и подходят для долгосрочной эксплуатации. Они также характеризуются более продолжительным сроком службы батареи.

Впервые Google представил свое революционное устройство Google Glass в 2012 году. О нем много говорили, однако Google так и не смог привлечь достаточно покупателей. Те, кто все же использовали устройство, делали это скорее с профессиональной целью. Например, врачи, которым нужно записывать информацию без необходимости использовать свои руки.

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