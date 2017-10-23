Доля в 90% на 20 рынках: названы достижения Apple Pay

На рынках, где работает платежный сервис Apple Pay, на него приходится 90% всех мобильных бесконтактных транзакций

Пока Apple готовится к запуску платежей в iMessage, на конференции Money 20/20 в Лас-Вегасе вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли рассказала о других важных достижениях платежной платформы компании.

По ее словам, предприниматели и другие партнеры Apple отмечают, что на Apple Pay приходится 90% всех мобильных бесконтактных транзакций на рынках, где он доступен.

В ближайшие дни сервис запустится в Дании, Финляндии, Швеции и ОАЭ, после чего количество стран, где он работает, достигнет 20. При этом с кошельком по всему миру уже работает около 4000 эмитентов. Это значит, что в Apple Pay можно загрузить и использовать кредитные и дебетовые карты от 4 тыс провайдеров.

Эти цифры кажутся не такими уж и внушающими, но, тем не менее, на эти 20 рынков приходится 70% мирового объема карточных транзакций. Apple в первую очередь продвигает свой платежный сервис там, где крутятся деньги.

Дженнифер Бэйли также отметила, что:

Apple Pay доступен в более чем 50% всех торговых точек в США, в том числе в 67 из 100 крупнейших ритейлеров страны. Сервис также охватывает некоторые торговые сети полностью, включая супермаркеты Albertsons (2300 локаций) и Dick’s Sporting Goods (675 локаций);

Категории «повседневной коммерции» — транспорт, заказ кофе и еды, бесконтактные билеты — процветают;

Количество транзакций в повседневных категориях уже в два раза превышает количество транзакций в традиционном e-commerce и растет в 5 раз быстрее, чем физический ритейл.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что системы ИИ от Apple, Google и Microsoft прошли IQ-тест. Искусственный интеллект от Google оказался намного умнее, чем Siri от Apple.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три года в платежах: что нужно знать про Apple Pay

По материалам techcrunch.com