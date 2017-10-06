Самый умный: системы ИИ от Apple, Google и Microsoft прошли IQ-тест

Искусственный интеллект (ИИ) от Google намного умнее, чем Siri от Apple

Китайские исследователи протестировали различные системы ИИ на уровень IQ в 2016 году. Лидером среди них стал Google с результатом 47,3 балла, опередив китайскую поисковую систему Baidu (33 балла), Microsoft Bing (32 балла) и Siri (24 балла).

Тем не менее, компаниям предстоит еще серьезно поработать, прежде чем ИИ приблизится к человеческому интеллекту. Авторы исследования отмечают, что в среднем у 6-летнего ребенка IQ составляет 55,5.

Google и Microsoft уже продемонстрировали значительный рост IQ своих ИИ-систем. В 2014 году система от Google набрала 26,5 баллов, а Microsoft — 13,5. Интеллект систем от Apple и Baidu тогда не измерялся, но обе компании с тех пор работали над улучшением их функциональности.

Серьезным стимулом для развития технологии является приток инвестиций в ИИ-стартапы. По данным CB Insights, в первом квартале 2017 года в них вложили $1,7 млрд, что на 84% больше, чем в предыдущем году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Intel инвестировала более $1 млрд в искусственный интеллект. С целью более глубокого изучения ИИ, Intel занялась корпоративной реструктуризацией и приобрела несколько стартапов в этой сфере.

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По материалам businessinsider.com