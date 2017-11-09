Apple достигла рекордного уровня капитализации

Капитализация Apple по итогам биржевого дня на Уолл-стрит превысила $900 млрд

Компания Apple стала первой в мире, чья капитализация при закрытии торгов превысила $900 млрд. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Уолл-стрит за 8 ноября.

Акции Apple подорожали на 0,8%, в результате чего рыночная стоимость компании выросла до $904,9 млрд. Ранее Apple уже удавалось в ходе торгов преодолевать отметку в $900 млрд, но не удавалось удерживать ее по результатам биржевого дня.

Чистая прибыль Apple в третьем квартале достигла $10,71 млрд по сравнению с $9,01 млрд за соответствующий период прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запустил свой сервис денежных переводов в бета-версии. Пользователи будут получать средства на виртуальные карты Apple Pay Cash в кошельке Apple Wallet и смогут расплачиваться этими средствами мгновенно.

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По материалам biz.liga.net