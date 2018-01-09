Смарт-зеркало: Amazon получил новый необычный патент

Смарт-зеркало позволяет «примерять» одежду и менять обстановку

Онлайн-гигант Amazon получил патент на смарт-зеркало, в основе которого лежит технология совмещенной реальности. В отражении покупатель сможет увидеть, как на нем сидит выбранная одежда, а также оценить, как она будет смотреться в другом антураже: к примеру, в ресторане или на пляже.

Для создания смарт-зеркала использовались системы зеркал, подсветки, проекторов и камер, которые в совокупности позволяют проецировать на дисплей изображение с заданными настройками. Как говорится в патенте, этот дисплей можно использовать для изменения обстановки, в которой находится пользователь: например, добавлять объекты, которых на самом деле не существует.

Пока неясно, с какой целью Amazon планирует использовать смарт-зеркала. Потенциально, они могут стать новым способом увеличить продажи одежды с площадки Amazon, в том числе собственного производства. Смарт-зеркало также может стать дополнением к недавно выпущенному продукту Echo Look – камере, подключенной к интеллектуальному помощнику Alexa. В лабораториях компании в Сан-Франциско и в Израиле были разработаны алгоритмы, позволяющие с помощью фотографий, снятых на смарт-камеру, выбрать сочетание различных вещей и общий стиль туалета. Echo Look использует комбинацию технологий машинного обучения и рекомендаций стилистов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на Amazon приходится почти половина всех продаж в e-сommerce CША. В 2017 году продажи Amazon по большинству категорий товаров составили миллиарды долларов.

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По материалам oborot.ru