Неожиданно: назван самый продаваемый гаджет на Amazon

Смарт-колонка Echo Dot стала бестселлером Amazon в эти праздничные дни

Сезон праздничных покупок в США подошел к концу. Крупнейший интернет-магазин страны — Amazon — уже отчитался о самых популярных товарах праздничного сезона распродаж.

Так, самым продаваемым гаджетом стала смарт-колонка Amazon Echo Dot.

Amazon ECHO DOT — это небольшой гаджет с опцией голосового управления. Среди функций колонки — осуществление вызовов, воспроизведение музыки, аудиокниг, прогноза погоды и т.д. Также устройство позволяет контролировать другие приспособления умного дома — телевизоры, переключатели, термостаты и даже собственные банковские счета.

Все умные устройства Amazon с поддержкой голосового помощника Alexa, включая Echo Spot, Echo Dot и Echo Buttons, были полностью распроданы в праздничные дни.

Чтобы получить модель в ближайшее время покупателям придется оформить предзаказ.

Ожидаемо, приложение Amazon Alexa уже попало в списки самых популярных для скачивания в AppStore и Google Play.

По всему миру было продано десятки миллионов устройств, которые работают под управлением голосового помощника Alexa.

Кроме Echo Dot, популярностью пользовались пульт Fire TV Stick на голосовом управлении.

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