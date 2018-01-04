На Amazon приходится почти половина всех продаж в e-сommerce CША

В 2017 году продажи Amazon по большинству категорий товаров составили миллиарды долларов

По данным аналитической компании One Click Retail, примерно 44% продаж в e-сommerce и 4% от общего объема розничных продаж в США в 2017 году пришлось на Amazon. Впечатляющие цифры, но онлайн-гиганту еще есть куда расти в новом году.

Самыми быстрорастущими категориями товаров стали премиальные бьюти-продукты (рост на 47% по сравнению с прошлым годом), продукты питания и бытовая химия (на 38%), бакалея (на 33%) и мебель (на 33%).

Потребительская электроника, включая ноутбуки, наушники и другие компьютерные аксессуары и комплектующие, тоже достигла успехов — на эти категории пришлось более $8,5 млрд продаж в этих категориях. Значительными продажами могут похвастаться категории товаров для дома и кухни — более $5,5 млрд, книги — более $5 млрд; спортивные и уличные товары — более $4 млрд.

В прошлом году Amazon работала над созданием линии товаров собственного производства, которые принесли почти $450 млн продаж в 2017 году. Большинство из них пришлось на AmazonBasics, продающий различные батареи и кабели. Гигант электронной коммерции также вложил значительные средства в поддержание своих динамиков Echo.

Эксперты отрасли ожидают, что рост продаж в этих категориях продолжится и в 2018 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что 76% праздничных онлайн-покупок американцы совершают на Amazon. Покупателей привлекает возможность бесплатной доставки и сравнения цен.

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По материалам pymnts.com