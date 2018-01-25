Рыночная стоимость Alibaba перешагнула новую отметку

Акции Alibaba снова порадовали инвесторов

Вчера на бирже New York Stock акции Alibaba подорожали на 1,69% и достиглирекордного показателя в $195.53. Теперь рыночная капитализация гиганта в e-commerce оценивается в $500,8 млрд. Предыдущую крупную отметку — $400 млрд — компания преодолела в августе. Тогда Alibaba на некоторое время стала первой столь дорогой азиатской компанией, но в ноябре оператор WeChat вырвался вперед, преодолев рубеж в $500 млрд.

В 2017 стоимость акций Alibaba удвоилась — это удивило многих экспертов, которые предсказывали обратное. Теперь аналитики более оптимистичны — они ожидают рост компании и в 2018, и пока что их прогнозы осуществляются.

В среднем активные пользователи Alibaba тратят на платформе по $1,223 в год. У компании также есть система онлайн-платежей Alipay, которая стала очередным гигантом в своей сфере. На долю Alipay приходится 53% всего рынка.

Инвесторам особо нравится новая ритейл-стратегия Alibaba — объединить онлайн и офлайн шоппинг. Кроме новых планов, компания также постоянно объявляет о своих технологических прорывах. Например, недавно их модель глубокого обучения впервые превзошла человека в одном из самых сложных в мире тестов на понимание прочитанного.

В целом, Китай укрепляет свои доминантные позиции на мировом рынке, продолжая развивать отрасль AI, облачные, автономные и другие технологии. Рекорды Alibaba — огромный плюс для китайского рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По последним данным, численность аудитории Alibaba составляет 488 млн активных пользователей. Ежегодный прирост активных пользователей составляет 10−12%. В октябре китайская торговая площадка впервые за последние 28 месяцев обогнала своего главного конкурента — американского онлайн-гиганта Amazon. Однако на сегодняшний день капитализация Amazon все же выше.

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