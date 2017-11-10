Alibaba превратит один из городов в смарт-город будущего

С этой целью Alibaba будет использовать решения в сфере облачных вычислений, больших данных, умной логистики, финансовых технологий и электронной коммерции

Китайская компания Alibaba Group Holding Ltd объявила о своем решении превратить пока еще только проектируемый Сюнань в «умный» город, используя новейшие технологические достижения, в частности, облачные вычисления, большие данные, умную логистику, финансовые технологии и электронную коммерцию.

Согласно проекту, Alibaba превратит Сюнань в инновационный город будущего со смарт-счетчиками, умными парковками и супермаркетами без кассиров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba откроет высокотехнологичный торговый центр. More Mall поможет Alibaba укрепиться в сфере офлайн-торговли, объединив физический шоппинг с технологиями.

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По материалам chinadaily.com