Alibaba в офлайне: компания откроет высокотехнологичный торговый центр

More Mall поможет Alibaba укрепиться в сфере офлайн-торговли, объединив физический шоппинг с технологиями

Китайская компания-гигант в сфере электронной коммерции Alibaba откроет пятиэтажный торговый центр в попытке объединить миры офлайн- и онлайн-торговли.

Согласно отчету китайского новостного портала Caixin, торговый центр будет пятиэтажным и будет размещен в штаб-квартире Alibaba в Ханчжоу. Проект объединит физический шоппинг с технологиями. На счету у Alibaba уже есть подобный проект — сеть супермаркетов Hema.

В Hema-супермаркетах потребители могут отовариваться, останавливаться на перекус и заказывать доставку продуктов питания с помощью мобильных телефонов, оплачивая их через Alipay. Выглядят эти аутлеты, как самые обычные супермаркеты, однако в Alibaba рассказывают, что каждый товар на полках имеет штрих-код, просканировав который, потребители видят цену и всю информацию об интересующем их продукте. Также, эти штрих-коды являются одним из способов оплаты товаров на кассе.

Hema-супермаркеты также являются центрами, где можно забрать товары, ранее заказанные онлайн.

Ожидается, что пятиэтажный торговый центр Alibaba будет открыт в апреле. Его площадь будет составлять 40 тыс квадратных метров.

В торговом центре — который будет называться More Mall – будут представлены виртуальные примерочные и высокотехнологичные косметические зеркала. В торговом центре можно будет найти многие бренды, которые представлены на торговой площадке Taobao, а также супермаркет Hema.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba представила голосового помощника. AliGenie поступил в продажу в начале августа и стал самым дешевым голосовым помощником на рынке. Он работает на основе облачных технологий Alibaba и пока что распознает только мандаринский китайский.

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По материалам pymnts.com