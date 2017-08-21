Битва гигантов: Alibaba и Walmart отчитались о доходах

Alibaba продолжает сопровождать успех, а Walmart переживает не лучшие времена

В Alibaba отчитались о доходах: выручка за квартал выросла на 56%, а чистый доход достиг $2,2 млрд, продемонстрировав рост на 94%.

Тем временем, крупнейший ритейлер США Walmart переживает не лучшие времена. Чистый доход компании упал на 23%, в основном благодаря инвестициям в электронную коммерцию. При этом, продажи в физических магазинах Walmart в США выросли на 1,8% по сравнению со вторы кварталом 2017 года.

Инвесторы разделяют оптимизм компании, в результате чего акции Alibaba продолжают расти.

Согласно аналитикам, на которых ссылается BBC, у китайской компании все еще есть возможности для роста, так как на электронную коммерцию приходится всего около 15% рынка ритейла в Китае.

Alibaba и Walmart выбрали кардинально разные стратегии развития, в основном из-за особенностей конкуренции на американском и китайском рынках. Так, Walmart приходится конкурировать еще с одним гигантом — Amazon, а Alibaba чувствует себя более уверенно, так как не зависит от рынка США.

При этом, Walmart, который оперирует крупной сетью физических магазинов, заключил сотрудничество с местным конкурентом Alibaba, JD.com, что существенно улучшило позиции американского ритейлера против главного конкурента Amazon.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba инвестировала $1,1 млрд в компанию в Юго-Восточной Азии. Alibaba стала миноритарным акционером компании Tokopedia.

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По материала thepaypers.com