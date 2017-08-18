Alibaba инвестировала $1,1 млрд в компанию в Юго-Восточной Азии

Alibaba стала миноритарным акционером компании Tokopedia

Китайская e-commerce компания Alibaba инвестировала $1,1 млрд в Tokopedia – индонезийскую электронную торговую площадку, став миноритарным акционером компании.

Alibaba – далеко не первая компания в сфере электронной коммерции, которая заинтересовалась рынком Индонезии. В 2014 году Tokopedia привлекла инвестиции на сумму $100 млн от SoftBank и Sequoia. Среди других инвесторов компании — East Ventures, CyberAgent и Beenos Partners.

Индонезия является очень привлекательным рынком для e-commerce-компаний, так как страна имеет огромный потенциал стать одним из крупнейших рынков для онлайн-ритейлеров. Оценивается, что к 2020 году объем транзакций в секторе электронной коммерции Индонезии достигнет $130 млрд.

Tokopedia, основанная в 2009 году, оперирует торговой площадкой, которая позволяет ритейлерам и крупным компаниям реализовывать свою продукцию на рынке Индонезии — крупнейшем рынке Юго-Восточной Азии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba представила собственного голосового помощника Tmall Genie, который доступен потребителям по цене 499 юаней ($73,4). AliGenie поступил в продажу в начале августа и стал самым дешевым голосовым помощником на рынке.

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По материалам thepaypers.com