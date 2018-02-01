Почти 70% интернет-пользователей Китая осуществляют платежи онлайн

В Китае все больше интернет-пользователей платят онлайн

Согласно данным нового отчета Китайского информационного центра сети Интернет, в 2017 году в стране 531 млн интернет-пользователей осуществили онлайн-платежи. Это 68,8% всего населения, имеющего доступ к интернету.

В отчете также указано, что примерно 527 млн пользователей онлайн-платежей осуществляли транзакции с помощью смартфонов.

В 2017 году количество интернет-пользователей в Китае достигло 772 млн, что на 5,6% больше, чем в 2016 году.

Количество пользователей интернет-магазинов увеличилось до 533 млн в 2017 году — на 14,3% в сравнении с 2016 годом. При этом 67,2% пользователей совершали онлайн-покупки со смартфонов.

Более того, в 2017 году 129 млн китайцев приобрели онлайн финансовые продукты, что на 30,2% больше, чем в 2016 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярная соцсеть запретила банкам использовать данные пользователей. Соцсеть в суде отстояла право пользователей на приватность.

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По материалам thepaypers.com