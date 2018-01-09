Android Pay и Google Wallet объединят в один платежный сервис

Google объединит все свои платежные сервисы под одним брендом

Различные способы оплаты, предлагаемые компанией Google, объединят под одним брендом — Google Pay.

Согласно посту в блоге компании, в новом сервисе будут объединены Android Pay (платформа мобильных платежей) и Google Wallet (приложение для P2P-платежей).

В компании считают, что это упростит процесс оплаты с помощью Google — пользователю, который сохранил свои платежные данные в учетной записи Google, не нужно будет выбирать подходящее для доступа к ним приложение. Для этого будет существовать единая платформа Google Pay.

Google Pay уже доступен на Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse, Instacart и других приложениях и веб-сайтах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг. Пользователи смогут снимать или отправлять деньги со счетов в банках через платежный сервис.

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По материалам techcrunch.com