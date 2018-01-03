Китай движется к безналичному обществу: Alipay отчиталась за 2017 год

Платежная система Alipay опубликовала отчет потребительской активности за 2017 год

Платформа для онлайн-платежей Alipay, принадлежащая известной китайской компании Alibaba, 2 января опубликовала статистику потребительской активности за 2017 год. Сообщается, что в этом году потребители охотнее осуществляли платежи с мобильных устройств, чем годом ранее.

Согласно данным ежегодного отчета, из 520 млн пользователей Alipay около 82% осуществляли мобильные платежи через платформу в 2017 году. В прошлом году этот показатель составлял 71% от 450 млн пользователей.

Одна из основных причин повышения доли мобильных платежей — это развитие системы QR-кодов. В 2017 году свыше 40 млн магазинов и предприятий принимали платежи по QR-коду.

Участилась и мобильная оплата различных государственных улуг и сборов. Так, за год свыше 200 млн граждан с помощью Alipay хотя бы раз оплатили поездки в транспорте и другие общественные услуги.

В докладе также сказано, что Китай движется к безналичному обществу. Спрос на кошельки для хранения наличных на e-commerce платформах Alibaba упал в 2017 году впервые в истории.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский UnionPay запускает мобильный кошелек. Платежная система China UnionPay надеется, что собственный мобильный кошелек поможет ей бороться с популярностью Alipay и Tenpay.

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По материалам xinhuanet.com