Финансовое подразделение Alibaba — Ant Financial — хочет обеспечить своим китайским клиентам платежи по всему миру

Китайская финансовая компания Ant Financial Services (известная благодаря платежному сервису Alipay) вступила в международный консорциум безопасных платежей EMVCo. Инициатива связана с желанием расширить присутствие на международном рынке. Ожидается, что QR-платежи, которыми сегодня пользуются клиенты Alipay, не только станут доступны в других странах, но и со временем станут глобальным стандартом. Тем самым вытесняя банковские карты.

В консорциуме соглашение с Ant Financial называют технической ассоциацией. Помимо Ant Financial, к EMVCo присоединилось несколько технических партнеров — швейцарская компания по безопасности онлайн-транзакций Truxtun Capital, японская техническая компания NTT Data и немецкая лаборатория тестирования и сертификации электронных устройств CTC Advanced.

На сегодняшний день консорциумом, который обеспечивает единые стандарты безопасности платежей, управляют такие платежные системы: Visa, MasterCard, JCB, American Express, China UnionPay и Discover.

СПРАВКА PASPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что платежная платформа Alipay заключила сделку с крупным банком США. Благодаря сотрудничеству Alipay и JPMorgan Chase китайские потребители, путешествующие по Северной Америке, смогут совершать платежи с Alipay Mobile Wallet.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ —Когда Китай обгонит США: прогноз развития крупнейших экономик мира