Сроки запуска мобильного банка iBox переносятся

Этот банк должен был стать первым в Украине банком в смартфоне

Команда Fintech Band, которая запустила первый на украинском рынке “банк в смартфоне” (Monobank), работает еще над одним проектом банка без отделений. Так, уже скоро конкуренцию Monobank составит iBox Bank. Как сообщили редакции PaySpace Magazine в компании Fintech Band, запуск продукта должен состояться в конце первого — начале второго квартала 2018. Ранее запуск второго мобильного банка назначали на январь-февраль 2018 года.

Запуску будет предшествовать бета-версия, о которой авторы проекта сообщат дополнительно. Пока детали нового проекта не разглашаются. Известно только, что у банков будут разные лимиты, скоринговые модели, тарифы и формат коммуникаций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Это не первый раз, когда сроки запуска iBox Bank сдвигаются. Более того, iBox должен был стать первым мобильным финучреждением в Украине. Но по словам Дмитрия Дубилета, техническая интеграция с Universal Bank (на базе которого и был создан Monobank) происходила быстрее, чем с iBox Bank, который, к тому же, достиг требований НБУ по капитализации только в сентябре 2017.

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