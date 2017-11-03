Создатели Monobank назвали сроки запуска еще одного банка в смартфоне

iBox Bank станет вторым мобильным банком в Украине

Команда Fintech Band, которую создали бывшие ТОП-менеджеры ПриватБанка, несколько недель назад запустила бета-тестирование первого в Украине мобильного финучреждения — Monobank.

А уже в январе-феврале 2018 года готовят к запуску еще один проект — iBox Bank. Об этом один из создателей Fintech Band сообщил в Facebook.

Олег Гороховский отметил, что проекты (iBox и Monobank) будут похожи. Чем iBox будет отличаться от Monobank в компании пока не уточняют. Известно только, что у банков будут разные лимиты, скоринговые модели, тарифы и формат коммуникаций.

В соцсети уже стартовал опрос среди пользователей Monobank, о том, рассматривают ли они возможность иметь карту и Monobank и iBox?

Большинство собираются получить карту iBox, аргументируя это возможностью пользоваться кешбеком на разные категории товаров. Еще один агрумент в пользу дополнительной карты — новый функционал и более выгодные условия обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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