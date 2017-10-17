Первый украинский мобильный банк начинает выпуск карт

Monobank объявил о начале бета-тестирования

Первый в Украине банк, который будет работать без отделений, объявил о начале тестирования карт, которые ранее были доступны только команде мобильного финучреждения.

Протестировать новые кредитки смогут те пользователи, которые ранее оформили предзаказ на платежный инструмент. Сегодня они получили уведомление о запуске бета-версии приложения на почту.

Первое время доступ будет предоставляться с пометкой «бета». Это означает, что в приложении еще могут случаться ошибки.

Чтобы получить бета-версию приложения, нужно заполнить короткую форму. В течение нескольких дней команда Monobank вышлет ссылку на загрузку программы отдельным письмом.

Клиенты, которые не готовы к экспериментам, получат письмо со ссылкой на полностью готовое приложение еще через несколько недель.

В банке уже поделились информацией о тарифах мобильного банка за пользование кредитными картами.



monobank ПриватБанк — «Универсальная» Альфа-Банк — «Максимум» Льготный период До 62 дней До 55 дней До 55 дней Процентная ставка 3,2% 3,6% 3,33% Коммуналка, пополнение мобильного (собственные средства) Бесплатно 1—5 грн 2 грн Коммуналка, пополнение мобильного (кредитные средства) Бесплатно 1% + 1—5 грн 4% + 2 грн Снятие наличных 0,5% — собственные средства, 4% — кредитные средства 1% — собственные средства, 4% — кредитные средства 4% Пополнение Бесплатно Бесплатно 50 грн Процент на остаток 10% годовых 7% годовых 9% годовых Кэшбек До 20% — До 5%

Все тарифы можно узнать по ссылке.

На старте карточки будут выдавать в таких городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.

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