close-btn
PaySpaceMagazine
Свежий номер PaySpace Magazine 2017 #2
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Первый украинский мобильный банк начинает выпуск карт

17.10.2017 18:32

Monobank объявил о начале бета-тестирования

Мобильный банк Фото: nachasi.com

Первый в Украине банк, который будет работать без отделений, объявил о начале тестирования карт, которые ранее были доступны только команде мобильного финучреждения.

Протестировать новые кредитки смогут те пользователи, которые ранее оформили предзаказ на платежный инструмент. Сегодня они получили уведомление о запуске бета-версии приложения на почту.

Первое время доступ будет предоставляться с пометкой «бета». Это означает, что в приложении еще могут случаться ошибки.

Чтобы получить бета-версию приложения, нужно заполнить короткую форму. В течение нескольких дней команда Monobank вышлет ссылку на загрузку программы отдельным письмом.

Клиенты, которые не готовы к экспериментам, получат письмо со ссылкой на полностью готовое приложение еще через несколько недель.

В банке уже поделились информацией о тарифах мобильного банка за пользование кредитными картами.


monobank

ПриватБанк — «Универсальная»

Альфа-Банк — «Максимум»

Льготный период

До 62 дней

До 55 дней

До 55 дней

Процентная ставка

3,2%

3,6%

3,33%

Коммуналка, пополнение мобильного (собственные средства)

Бесплатно

1—5 грн

2 грн

Коммуналка, пополнение мобильногоредитные средства)

Бесплатно

1% + 1—5 грн

4% + 2 грн

Снятие наличных

0,5% — собственные средства, 4% — кредитные средства

1% — собственные средства, 4% — кредитные средства

4%

Пополнение

Бесплатно

Бесплатно

50 грн

Процент на остаток

10% годовых

7% годовых

9% годовых

Кэшбек

До 20%

До 5%

Все тарифы можно узнать по ссылке.

На старте карточки будут выдавать в таких городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Будущее со смартфоном: Китай может стать первой безналичной страной

Рубрики: БанкиМобильные платежиНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме