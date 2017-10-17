Первый украинский мобильный банк начинает выпуск карт

Monobank объявил о начале бета-тестирования
Первый в Украине банк, который будет работать без отделений, объявил о начале тестирования карт, которые ранее были доступны только команде мобильного финучреждения.
Протестировать новые кредитки смогут те пользователи, которые ранее оформили предзаказ на платежный инструмент. Сегодня они получили уведомление о запуске бета-версии приложения на почту.
Первое время доступ будет предоставляться с пометкой «бета». Это означает, что в приложении еще могут случаться ошибки.
Чтобы получить бета-версию приложения, нужно заполнить короткую форму. В течение нескольких дней команда Monobank вышлет ссылку на загрузку программы отдельным письмом.
Клиенты, которые не готовы к экспериментам, получат письмо со ссылкой на полностью готовое приложение еще через несколько недель.
В банке уже поделились информацией о тарифах мобильного банка за пользование кредитными картами.
|
|
ПриватБанк — «Универсальная»
|
Альфа-Банк — «Максимум»
|
Льготный период
|
До 62 дней
|
До 55 дней
|
До 55 дней
|
Процентная ставка
|
3,2%
|
3,6%
|
3,33%
|
Коммуналка, пополнение мобильного (собственные средства)
|
Бесплатно
|
1—5 грн
|
2 грн
|
Коммуналка, пополнение мобильного (кредитные средства)
|
Бесплатно
|
1% + 1—5 грн
|
4% + 2 грн
|
Снятие наличных
|
0,5% — собственные средства, 4% — кредитные средства
|
1% — собственные средства, 4% — кредитные средства
|
4%
|
Пополнение
|
Бесплатно
|
Бесплатно
|
50 грн
|
Процент на остаток
|
10% годовых
|
7% годовых
|
9% годовых
|
Кэшбек
|
До 20%
|
—
|
До 5%
Все тарифы можно узнать по ссылке.
На старте карточки будут выдавать в таких городах: Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Винница, Вышгород, Дрогобыч, Житомир, Каменское, Кропивницкий, Кривой Рог, Мариуполь, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.
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