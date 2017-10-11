Будущее со смартфоном: Китай может стать первой безналичной страной

Мобильные платежи навсегда изменили китайское общество

Чаще всего в качестве примера стран, движущихся к безналичному обществу, называют европейские: Швеция, Германия, Великобритания. Однако за последние несколько лет Китай стал наиболее вероятным претендентом на первое в мире государство без наличных. Факторов, способствующих этому, есть несколько: крупнейшая банкнота в стране — 100 юаней (это около $15), финансовая система развита не настолько хорошо, как в продвинутых странах. Но больше всего повлиял на сложившуюся ситуацию стремительный рост мобильных платежей. Именно повсеместное использование QR-кодов и платежей непосредственно с мобильного совершило революцию в китайском обществе.

Посещая рестораны с друзьями, совершая покупки в магазинах, местные расплачиваются путем сканирования QR-кода, расположенного на стойке или прилавке, или демонстируют аналогичный код на своих смартфонах. Магазины специй, торговцы сувенирами на рынке, продавцы уличной еды — все уведомляют своих клиентов о приеме мобильных платежей с помощью табличек или наклеек. За последние несколько лет более популярным, чем «Вы принимаете кредитки?» стал вопрос «Вы принимаете Alipay? WeChat Pay?» Популярной шуткой, которую нередко можно услышать от китайцев, является то, что уличные попрошайки предпочитают пожертвования в виде мобильных платежей, а не наличных денег.

Объем мобильных платежей в Китае вырос более, чем в два раза в 2016 году — до $5 трлн, согласно данным Hillhouse Capital Group. В первом квартале этого года на Alipay приходилось 54% рынка мобильных платежей в стране, на WeChat Pay — 40%.

Привычка китайцев использовать для расчетов мобильные платежи также влияет на другие страны. Более 6 млн туристов из Китая выехали за границу в начале октября во время национального праздника «Золотая неделя». Поскольку самыми популярными туристическими направлениями среди китайцев являются Япония и Гонконг, эти страны также начали активно вредрять мобильные платежи. Еще в апреле Nikkei сообщала, ссылаясь на слова регионального руководителя Ant Financial Services, что количество магазинов, принимающих Alipay в Японии, удвоится до 45000 в этом году.

Рост популярности мобильных платежей в Китае является следствием увеличения числа пользователей смартфонов. Во втором квартале количество активных пользователей самого популярного мессенджера WeChat от технологического гиганта Tencent достигло 963 млн в месяц. При деловом знакомстве добавление друг друга в WeChat практически заменило обмен визитками.

Alipay, принадлежащий Ant Financial Services, дочерней компании Alibaba, насчитывает 520 млн пользователей.

Следует отметить, что приложение связано с фондом денежного рынка Yu’e bao (также принадлежит Alibaba Group), поощряя пользователей инвестировать деньги с помощью Alipay. Привлекательные процентные ставки (4% и более) превратили Yu’e bao в крупнейший фонд денежного рынка в мире. В конце июня этого года объем активов под его управлением достиг 1,43 трлн юаней ($217 млрд).

Гонконгская исследовательская инвестиционная компания CLSA прогнозирует, что к 2021 году объем электронных платежей в Китае увеличится в четыре раза до 300 трлн юаней. За это время онлайн-активы под управлением должны утроиться до 6,7 трлн юаней, а объем онлайн-кредитов также вырастет в три раза до 3,5 трлн юаней.

Мобильные платежи в Китае растут настолько быстро, что иностранцы уже нередко сталкиваются со сложностями при совершении оплаты в каком-либо другом виде.

Яркий пример — ситуация, описанная американским туристом. Молодой человек пытался в ночное время расплатиться в одном из ресторанов McDonald’s в Пекине. Единственными вариантами оплаты были карты UnionPay, система мобильных платежей Apple Pay, а также WeChat Pay и Alipay. Не имея банковского счета в Китае, посетитель не смог использовать ни один из предложенных способов оплаты. А принять наличку кассир отказался.

Позже в центре поддержки клиентов McDonald’s пояснили, что наличные деньги принимают во всех ресторанах сети в Китае. А данный случай был единичным и произошел по причине ночной пересменки.

Такси в Пекине также практически невозможно оплатить наличными из-за огромной популярности Didi. Компания приобрела китайский бизнес Uber прошлым летом за $35 млрд. А инвесторами этого сервиса такси являются три крупнейших интернет-гиганта Китая: Alibaba, Tencent и Baidu. Поскольку Didi связан с WeChat, оплатить его услуги также невозможно без банковского счета в Китае.

Если же вам повезет поймать такси, которое согласится взять наличные, вы рискуете получить фальшивые юани на сдачу. Да-да, во многих магазинах также сообщают, что туристы нередко пытаются расплатиться фальшивыми купюрами, даже не догадываясь об этом. Поэтому продавцы и предпочитают принимать мобильные платежи — это быстро, удобно и безопасно.

Развитие еще одного бизнеса в Китае повлияло на рост мобильных платежей: аренда велосипедов. Благодаря нескольким стартапам, количество велосипедных парковок вдоль улиц поражает. Пользоваться ими очень просто: каждый, кто зарегистрирован в приложении WeChat, может разблокировать один из велосипедов и одновременно оплатить его аренду с помощью смартфона. Количество активных пользователей вело-шеринга (совместное использование велосипедов) выросло в два раза всего за месяц — с февраля по март этого года, достигнув 20 млн человек.

Двумя крупнейшими китайскими стартапами, предлагающими аренду велосипедов, являются Ofo и Mobike. По данным компаний, они объединяют более 13 млн велосипедов по всему миру (Mobike недавно открыл представительство в Вашингтоне, США), и уже подняли не менее $1 млрд инвестиций каждый.

Популярность мобильных платежей также означает, что такие компании, как Ant Financial и Tencent имеют доступ к огромным объемам личной информации. Эти данные могут передаваться китайскому правительству, которое затем использует их для проверки системы персонального кредитного рейтинга.

Однако, несмотря на вопросы, связанные с конфиденциальностью личной информации, удобство мобильных платежей играет решающую роль в популяризации этого вида оплаты в Китае. Именно поэтому смартфон — часто единственное, без чего вы не можете выйти из дома в Поднебесной.

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По материалам CNBC