Еще один банк выполнил требования НБУ по докапитализации

iBox Bank увеличил свой уставный капитал до 200 млн грн

На рассмотрении Национального Банка Украины уже находится пакет документов ОАО «Айбокс Банк» по согласованию устава банка в новой редакции в связи с увеличением размера уставного капитала с 122 454 500 грн до размера 200 004 100 грн.

Об этом сообщается на официальном сайте финучреждения.

Акционеры банка приняли решение об увеличении уставного капитала еще 22 сентября 2016 года.

Пакет документов рассматривается в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы банки, которые рискуют стать проблемными. Количество банков, которые не выполнили требования НБУ по докапитализации, сократилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам