ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам

Принимать мобильные платежи в магазинах станет проще

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволит малому бизнесу и предпринимателям самостоятельно подключаться к сервису приема бесконтактных платежей без покупки банковских терминалов. Как сообщили в банке, с сервисом «Платежи по QR-коду» покупатели могут оплачивать товары или услуги через мобильное приложение Privat24, отсканировав QR-код с рекламного плаката торговой точки.

Специальные плакаты с QR-кодом торговой точки можно бесплатно получить по электронной почте или скопировать из приложения Privat24 после активации этой услуги. Для подключения «Платежей по QR-коду» нужно просто перейти в меню «Приват24 для бизнеса» («Услуги» – «Прием платежей» – «Платежи по QR-коду»).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В киевском метро начали продавать билеты с QR-кодом. Бумажный билет похож на чек, который выдает банкомат. Чтобы пройти на станцию, необходимо приложить билет с QR-кодом к считывателю на турникете.

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