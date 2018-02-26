Мобильный банк Revolut рассказал о достижениях за год

FinTech-стартап сильно нарастил свою клиентскую базу благодаря экспансии и новым функциям

FinTech-стартап Revolut продолжает стремительно расти. В декабре компания отчиталась о резком увеличении объема транзакций и количества новых пользователей. Январь также оказался весьма успешным для цифрового банка. Так, у Revolut уже насчитывается 1,5 млн клиентов, тогда как отметка в 1 млн была достигнута лишь 3 месяца назад — в ноябре.

В среднем, Revolut теперь удается привлекать 6-8 тыс новых пользователей в день. Это очень высокие цифры, если сравнивать с традиционными банками.

После регистрации пользователь может пополнить свой счет с помощью дебетовой карты или банковского перевода, а затем обменять деньги на другую валюту и отправить их на банковский счет. Revolut также высылает клиентам дебетовые карты, чтобы они могли платить в любой точке мира с небольшой комиссией за обмен.

Мобильный банкинг обеспечивает лучший опыт, чем большинство банковских приложений, а ряд новых функций позволяет использовать Revolut вместо своего обычного банковского счета. Так, в приложении уже можно приобрести страховку, торговать биткоинами, получить личный IBAN и открыть кредитную линию.

У компании около 800 тыс активных пользователей в месяц. Каждый месяц Revolut проводит транзакций на $1,5 млрд долларов — на 700% больше, чем в прошлом году. И это число должно увеличиться, ведь Revolut планирует запуститься в США, Сингапуре и Австралии в конце этого года, а позже — в Индии, Бразилии, Южной Африке и ОАЭ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный банк Revolut выходит на новые рынки. Мобильный банк готовится к запуску сразу в нескольких странах.

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По материалам techcrunch.com