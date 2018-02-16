Мобильный банк Revolut выходит на новые рынки

Мобильный банк готовится к запуску сразу в нескольких странах

Мобильный банк Revolut выйдет на рынок Азиатско-тихоокеанского региона, начиная с Новой Зеландии, Сингапура и Японии. Об этом сообщила компания GPS, которую Revolut выбрал в качестве платежного процессора.

Услугами Revolut пользуются 1 млн клиентов по всей Европе. Счет в мобильном банке можно открыть за 30 секунд, после чего пользователи могут отправлять мгновенные бесплатные денежные переводы в 26 валютах банкам по всему миру.

Карты Revolut Mastercard или Visa можно использовать в миллионах мест по всему миру. Более того, карта автоматически конвертируется в местную валюту по реальному обменному курсу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Revolut запустил платежи в криптовалюте. Банк предложит конкурентоспособную комиссию за услугу.

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По материалам thepaypers.com